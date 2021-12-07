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روسیا
ترکیا
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باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
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رويترز عن مصدر بالشرطة الفرنسية: المعتقل كان على قائمة فرنسية بالمطلوبين وفرنسا تحركت بناء على مذكرة اعتقال أصدرتها تركيا في 2019
بدء قمة عبر الفيديو بين الرئيسين الاميركي والروسي
محادثات الغاء الحظر الأميركي عن إيران ستستأنف يوم الخميس المقبل بين ايران ومجموعة 4+1 في فيينا
محادثات الغاء الحظر الأميركي عن إيران ستستأنف يوم الخميس المقبل بين ايران ومجموعة 4+1 في فيينا
صادر عراقية: وزارة الدفاع تؤكد سقوط طائرة هليكوبتر في ناحية سيد احمد الرفاعي بمحافظة ميسان واصابة طاقمها
مراسلة العالم: مقاتلات العدوان السعودي الأمريكي تستهدف حي سعوان السكني بمديرية شعوب وجامعة الإيمان بمديرية الثورة اليمنية
مصادر روسية: قتيلان وثلاثة جرحى نتيجة إطلاق نار جنوب شرقي موسكو
العراق.. شهداء وجرحى جراء هجوم ارهابي قرب المستشفى الجمهوري في البصرة
مصدر لقناة العالم: استهداف رتل تابع للقوات الأمريكية في ريف اليعربية بريف الحسكة السوري وأنباء عن أضرار جسيمة في الآليات
مراسل العالم: لا خسائر بشرية في العدوان الاسرائيلي على اللاذقية والأضرار اقتصرت على تدمير الحاويات
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 07-12-2021
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الثلاثاء ٠٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:١٧ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار
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كيف تشاهد العالم
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