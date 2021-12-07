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العثور على كدس عتاد للمجاميع الارهابية في الانبار

العثور على كدس عتاد للمجاميع الارهابية في الانبار
الثلاثاء ٠٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠٧ بتوقيت غرينتش

عثرت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، عن العثور على كدس عتاد تابع للمجاميع الارهابية في محافظة الانبار.

العالم - العراق

وقالت المديرية في بيان، انه "بعملية استخبارية استباقية من خلال اختراق احد العناصر الارهابية العاملة ضمن قاطع الانبار ما يسمى بـ"ولاية العراق" من قبل احد مصادرنا السرية تم التوصل الى كدس كبير عبارة عن مقذوف نمساوي يستخدم من قبل العصابات الارهابية في صنع العبوات الناسفة".

واضافت انه "بعد استحصال الموافقات الرسمية توجهت قوة من مقر مديريتنا بامرة ضابط الاتجاه الغربي وبدلالة مصدرنا اعلاه وتم مرافقتهم بقوة بامرة مدير شعبة استخبارات وامن الفرقة١٠ تم العثور على كدس من الاعتدة يحتوي على مقذوف نمساوي عدد ( ٢٠٠) مقذوف في محافظة الانبار قضاء الحبانية جزيرة الخالدية".

واشارت المديرية الى انه "تم رفعها من قبل الجهد الهندسي للفرقة انفا للتصرف بها وفق السياقات ".

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