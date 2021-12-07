حماس تلتقي جبهة التحرير الفلسطينية في لبنان

العالم- فلسطين

وبحث الجانبان آخر مستجدات القضية الفلسطينية ووجهوا التحية إلى أهلنا في فلسطين مشيدين بالعمليات النوعية المتكررة في الداخل المحتل مؤكدين على اهمية تنشيط العمل المقاوم في الضفة الغربية.

وأكد الطرفان على أهمية الحفاظ على أمن واستقرار المخيمات الفلسطينية في لبنان، ومواجهة كافة المشاريع التي تحاك لشعبنا من ضمنها مشاريع التهجير والتوطين مشددين على اهمية العمل الفلسطيني المشترك بإعتباره صمام أمان للمخيمات.

كما بحث الطرفان دور تحالف القوى الفلسطينية وأهميته وسبل تعزيز مؤسساته بما يتوافق مع ضرورات المرحلة.

كما أدانت جبهة التحرير الفلسطينية القرار البريطاني بتصنيف حماس كمنظمة إرهابية وأعتبرت أن ذلك يصب في خدمة المشروع الصهيوني ودعماً له امام الهزيمة التي تعرض لها في معركة سيف القدس.

وطالب المجتمعون الانروا بتحمل مسؤولياتها تجاه شعبنا وإطلاق برنامج طوارئ في ظل الازمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان.

وشدد الجانبان على خيار المقاومة الذي حقق الانتصارات المتتالية وأعاد تصويب البوصلة نحو فلسطين. كما قدمت جبهة التحرير التهنئة لحركة حماس بمناسبة انطلاقتها الرابعة والثلاثين على امل العودة القريبة.