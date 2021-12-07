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لقاء الرئيس العراقي والسفير الأمريكي لدى بغداد

لقاء الرئيس العراقي والسفير الأمريكي لدى بغداد
الثلاثاء ٠٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠٩ بتوقيت غرينتش

التقى الرئيس العراقي برهم صالح والسفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر، لمناقشة الاوضاع الداخلية للبلاد.

العالم - العراق

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم الثلاثاء، السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر".

وأضاف البيان، أنه "جرى بحث العلاقات الثنائية الوثيقة، وتطوير آفاق التعاون في مختلف المجالات وفي سياق الحوار الاستراتيجي واللجان المنبثقة عنه، وبما يخدم المصالح المشتركة، وكذلك تعزيز العمل المشترك في مواجهة تحديات الإرهاب، والتعاون في قضايا مكافحة الفساد وتمويل الإرهاب، ومواجهة التداعيات الخطيرة للتغيّر المناخي".

وتابع أنه "كما تم بحث التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل"، لافتا الى أنه "جرى التأكيد على ضرورة تخفيف التوترات واستخدام لغة الحوار في حل المسائل العالقة وبما يدعم إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة".

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