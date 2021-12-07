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الرئيس الصربي يؤكد تطلع بلاده لتطوير التعاون مع طهران

الرئيس الصربي يؤكد تطلع بلاده لتطوير التعاون مع طهران
الثلاثاء ٠٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٤٠ بتوقيت غرينتش

اكد الرئيس الصربي "الكساندر فوجيتش"، تطلع بلاده لتطوير التعاون مع ايران "في المجالات التي تتمتع بفرص واقعية".

العالم - ايران

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى اليوم الثلاثاء بين الرئيس الصربي وسفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في بلغراد "رشيد حسن بور".

واشاد "فوجيتش" في هذا اللقاء، بمواقف ايران المبدئية المتمثلة في احترام ودعم سلامة و وحدة اراضي الدول بما في ذلك جمهورية صربيا.

بدوره ابلغ "حسن بور"، تحيات الرئيس الايراني "اية الله رئيسي" لنظيره الصربي ودعوته لزيارة ايران.

كما هنأ السفير الايراني، فوجيتش لمناسبة نجاح صربيا في استضافة الدورة الستين لمؤتمر حركة عدم الانحياز.

واكد حسن بور، ان البلدين شاهدا خلال الفترة الاخيرة تطورات ايجابية ومصيرية من شأنها ان تضع العلاقات الثنائية امام افاق واعدة ومستديمة.

وصرح، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تدعم على الدوام سلامة الاراضي والسيادة الوطنية في الدول الاخرى، كما ترفض التدخلات الاجنبية في شؤونها الداخلية؛ مبينا ان تحقيق السلام والامن والاستقرار يتم بواسطة الحفاظ على هذه المبادئ فقط.

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