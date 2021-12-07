هل التفجير الدموي الذي عصف بالبصرة محاولة امريكية لخلط الاوراق؟

العالم- مراسلون

كان اشدها تفجيرَ دراجةٍ نارية مفخخة قرب مستشفى البصرة التعليمي وسط المدينة والذي تسبب بأستشهاد واصابة عدد من المواطنين، منفذ العمليةِ ركن الدراجةَ النارية وبعد مغادرتها بدقائق فجرها عن بعد.

شهود عيان اكدوا ان عدد الشهداء والجرحى يفوق ما اعلنته دائرة صحة البصرة التي تحدثت عن استشهاد شخصين واصابة اربعة اخرين.

الى ذلك يرى مراقبون باستهداف المدن الامنة محاولة امريكية لزعزعة الاستقرار من اقتراب موعد جلائها من البلاد.

وعقب التفجيرُ الارهابيُ اعتمدت الحكومةُ المحلية في البصرة خطة امنية مشددة تتضمن تكثيفَ الجهد الاستخباري وتعزيز المفارز الامنية عند مداخل المحافظة بعناصر تتمتع بالخبرة الكافية لمنع تدفق المواد التي يمكن ان تستخدم لتصنيع المفخخات بعد تجميعها داخل المدينة.