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اغلاق الحسابات المصرفية لـ 700 ناشط غير قانوني في مجال صرف العملة الاجنبية

اغلاق الحسابات المصرفية لـ 700 ناشط غير قانوني في مجال صرف العملة الاجنبية
الثلاثاء ٠٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٤٠ بتوقيت غرينتش

قال مدير مكافحة تهريب السلع والعملة الصعبة في وزارة الامن إنه تم تحديد واغلاق الحسابات المصرفية لأكثر من 700 ناشط غير قانوني في مجال صرف العملة الاجنبية في جميع أنحاء البلاد.

العالم - ايران

و أعلن مدير عام مكافحة تهريب السلع والعملات بوزارة الامن : انه في ظل الرصد الامني لمنتسبي وزارة الامن وفي ظل تعاون المصرف المركي تم اغلاق الحسابات المصرفية لاكثر من 700 من النشطاء غير القانونيين في مجال تصريف العملة الصعبة على مستوى البلاد.

‌وذكر أنه تم احالة أسماء سماسرة العملات الاجنبية هؤلاء على الجهات القضائية لرفع دعوى ضدهم ، وقال: إن حجم تداول بعض الحسابات المجمدة في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري يصل إلى 20 ألف مليار تومان.

وبحسب وكالة أنباء الاذاعة والتلفزيون ، اشار المسؤول في وزارة الامن إلى أن عمليات المراقبة والتعرف والتعقب المالي للحسابات المصرفية المشبوهة لنشطاء النقد الأجنبي تتم بشكل مستمر وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على احكام قضائية لتجميد الحسابات المصرفية لعدد آخر من نشطاء الصرف الأجنبي غير المصرح لهم.

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