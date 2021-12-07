بثينة شعبان: تؤكد أهمية توثيق ما جرى خلال الحرب على سوريا

العالم - سوريا

ونبهت الدكتورة شعبان خلال اللقاء الذي عقد في مقر المؤسسة إلى أن القوات التركية لبعض الأراضي في شمال سوريا هو أخطر احتلال تعاني منه سوريا في ظل سياسة التتريك الممنهجة التي يمارسها الاتراك بالمناطق التي يسيطرون عليها حيث يقومون بتدريس اللغة التركية فيها بدلاً من العربية ويفرضون التعامل بالليرة التركية بدلاً من السورية ويفتتحون الجامعات والمدارس التركية بدلاً من السورية مؤكدة أن سورية ستقوم بتحرير كامل ترابها من كل المحتلين الآثمين.

ووصفت الدكتورة شعبان المشروع التركي في شمال سوريا بأنه “أكثر من استيطاني” لأنه يستهدف الهويتين السورية والعربية ويحاول فرض هويته على المواطنين العرب السوريين هناك وقالت “لذلك فإننا في مؤسسة وثيقة وطن نعد لخارطة تفاعلية تثبت وتوثق أسماء المناطق والقرى السورية وتاريخها وحضارتها وثقافتها ومستوى التعليم فيها وغير ذلك حتى لا يتمكن أي عدو لسوريا من الادعاء بوجود حق له على الأراضي السورية”.

وأعرب الأكاديميون الروس خلال اللقاء عن رغبتهم بالتعاون مع سوريا والعمل سوية معها لتدوين تجارب وقصص الروس الذين عاشوا في سوريا وساهموا مع الجيش العربي السوري في دحر الإرهاب مقترحين وضع خطة عمل مشتركة لتأريخ وتوثيق نتائج الحرب الإرهابية على سوريا.

وتم التوافق خلال اللقاء مع الوفد الروسي على تعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات الفكرية السورية والروسية ووضع برامج مشتركة خاصة للأطفال الذين عاشوا سنوات الحرب الإرهابية على سوريا لنفض غبار هذه الحرب عنهم ودعم تمسكهم بهويتهم العربية السورية.

وفي تصريح للصحفيين أشارت الدكتورة شعبان إلى استمرار القوات الأمريكية بسرقة النفط والمياه والمحاصيل في شمال سورية ودعم جماعة "قسد" المرتبطة به ضمن مخططه المشبوه لتقسيم سوريا الذي سيفشل كما فشلوا في حربهم الإرهابية بفضل إرادة الشعب العربي السوري في مواصلته التصدي لأمريكا ولأن الوحدة الوطنية السورية ستهزم كل محاولات التقسيم.

وبينت الدكتورة شعبان فشل جميع المحاولات التركية والأمريكية والصهيونية المستمرة التي تستهدف سوريا لافتة إلى أن الوفد الروسي أعرب عن إعجابه باللحمة الوطنية بين السوريين وفشل تنفيذ أي مخطط لتقسيمها مشيرة إلى أن الاعتداءات التركية والإسرائيلية والأمريكية المتكررة على سوريا تستهدف وحدة وتماسك الشعب السوري لأنه أثبت أنه أقوى منهم جميعاً.

من جانبه أوضح البروفيسور الروسي فيودور فويتولوفسكي مدير معهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية (أيميمو) أن اللقاء مع الدكتورة شعبان تناول التعاون مع الجانب السوري في مجال القضايا الإنسانية والتاريخية والثقافية وتمت مناقشة قضايا الهوية الوطنية والحفاظ على التراث المادي واللامادي والتاريخ الشعبي وعدد من القضايا العلمية والتطبيقية مبيناً أنه تم التوافق على توطيد التعاون بين الأكاديميين من كلا البلدين في هذه المجالات.

ويضم وفد الأكاديميين والباحثين الروس كلا من رئيس قسم الاقتصاد العالمي بجامعة موسكو وقسم النظرية الاقتصادية في معهد (إيميمو) سيرجي أفونتسيف ورئيسة مركز دراسات الشرق الأوسط بالمعهد البروفيسورة إيرينا زفياغلسكايا والباحث بالمعهد الدكتور نيكولاي سوركوف والباحثة الدكتورة تاتيانا تيوكاييفا والباحث بالمعهد إبراهيم إبراهيموف والمديرة التنفيذية لمركز بريماكوف للتعاون الدولي فيكتوريا كارسلييفا ومدير مشاريع المركز روبن غازانشيان ومدير المركز الثقافي الروسي بدمشق.