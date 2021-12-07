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مشرعون أمريكيون يحذفون عقوبات ضد 'السيل الشمالي-2' من ميزانية الدفاع

مشرعون أمريكيون يحذفون عقوبات ضد 'السيل الشمالي-2' من ميزانية الدفاع
الثلاثاء ٠٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٤٤ بتوقيت غرينتش

نشرت اللجنة المختصة في مجلس النواب الأمريكي مشروع القانون حول الميزانية الدفاعية للولايات المتحدة، وهو لم يتضمن أي عقوبات ضد مشروع "السيل الشمالي-2" الروسي الألماني للغاز.

العالم - الأميركيتان

وكان الجمهوريون يطالبون بإدراج البند حول فرض العقوبات على المشروع، وكانوا يعرقلون إقراره بسبب عدم وجود العقوبات فيه.

وعارض البيت الأبيض فرض العقوبات على شركة Nord Stream-2 AG الروسية – الألمانية المشتركة، التي تدير المشروع، وانتقد موقف الجمهوريين في الكونغرس بشأنها.

من جهته، اعتبر السيناتور الجمهوري تيد كروز عدم فرض العقوبات على "السيل الشمالي-2" بمثابة "الاستسلام" للرئيس جو بايدن أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال أن "انتشار مئات الآلاف من القوات الروسية على حدود أوكرانيا" يعتبر "نتيجة مباشرة" لذلك.

يذكر أن الولايات المتحدة كانت تعارض بناء خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي-2" بين روسيا وألمانيا عبر بحر البلطيق، واعتبرته "تهديدا" على أمن الطاقة في أوروبا، وفرضت عقوبات على سفن وشركات مرتبطة بالمشروع.

وكانت روسيا وألمانيا تصران على أن مشروع "السيل الشمالي-2" تجاري بحت، ولا يمثل أي خطر على أحد.

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