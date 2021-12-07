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البيت الأبيض: بايدن حذر بوتين من فرض "عقوبات اقتصادية شديدة" على روسيا في حال التصعيد في أوكرانيا

الثلاثاء ٠٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٦ بتوقيت غرينتش

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