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دراسة بريطانية تحسم الجدل بشأن خلط لقاحات كورونا

دراسة بريطانية تحسم الجدل بشأن خلط لقاحات كورونا
الثلاثاء ٠٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٧ بتوقيت غرينتش

توصلت دراسة بريطانية حديثة بشأن التطعيم بجرعتين مختلفتين من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

العالم - علوم وتكنولوجيا

واوضحت الدراسة بأن الأشخاص الذين تلقوا جرعة أولى من لقاح أسترازينيكا أو فايزر-بيونتيك ثم أعقبوا ذلك بجرعة ثانية من لقاح موديرنا بعد تسعة أسابيع كانت استجابتهم المناعية أقوى من غيرهم.

وأفاد د. ماثيو سنابي الأستاذ في جامعة أكسفورد "اكتشفنا استجابة جيدة حقا للمناعة، في واقع الأمر أقوى من الحصول على الجرعتين من لقاح أسترازينيكا".

وتابع سنابي "إن نتائج الدراسة تمنح أملا للدول الفقيرة ومتوسطة الدخل التي قد تحتاج لمنح مواطنيها جرعات لقاح من إنتاج شركات مختلفة في حالة عدم استقرار أو قرب نفاد امداداتها من اللقاحات".

وقال إن الدراسة تؤكد أنه لا حاجة للالتزام بشكل صارم بمنح نفس نوع اللقاح في الجرعة الثانية".

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