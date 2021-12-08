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الصحة السورية: 6 وفيات و 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة السورية: 6 وفيات و 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الأربعاء ٠٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠٢ بتوقيت غرينتش

أكدت وزارة الصحة السورية تسجيل ٩٢ إصابة و 6 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

العالم - سوريا

وأكدت وزارة الصحة السورية تسجيل ٩٢ إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع العدد الإجمالي إلى ٤٨٨٠١ و شفاء ١١٥ من الحالات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى ٢٩٩٦٥ و وفاة ٦ من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى ٢٧٨٨.

وجاء توزع الإصابات وحالات الشفاء و الوفاة المسجلة يوم أمس الثلاثاء 7-12 بحسب وزارة الصحة كالتالي:

الإصابات:
٣١ في السويداء
١٢ في حماة
١١ في حمص
١٠ في طرطوس
٨ في دمشق
٧ في ريف دمشق
٦ في اللاذقية
٥ في حلب
٢ في درعا

الشفاء:
٢٩ في دمشق
٢٨ في اللاذقية
٢٦ في حلب
٤ في طرطوس
٤ في ريف دمشق
٤ في حمص
٤ في السويداء
٤ في درعا
٤ في حماة
٣ في الحسكة
٣ في دير الزور
٢ في القنيطرة

الوفاة:
١ في دمشق
١ في حمص
١ في اللاذقية
١ في السويداء
١ في حلب
١ في درعا

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