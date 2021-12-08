الأربعاء ٠٨ ديسمبر ٢٠٢١
٠٥:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تتوعد الإحتلال بعودة التصعيد العسكري!

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تتوعد الإحتلال بعودة التصعيد العسكري!
الأربعاء ٠٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣٣ بتوقيت غرينتش

أعلن القيادي البارز في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ومسؤول دائرتها السياسية ماهر الطاهر أن الفصائل تتدارس السبل والوسائل التي سنعمل من خلالها لتطبيق التصعيد الشامل في المدّة المقبلة.

العالم - فلسطين

وشدد الطاهر، في تصريحات لقناة "الميادين"، مساء الثلاثاء، على أن "التصعيد قادم بمختلف أشكاله بما في ذلك الخيار العسكري؛ حتى يدفع الاحتلال ثمن ممارساته الإرهابيّة ضد أبناء شعبنا".

وقال: "لم يعد أمام شعبنا خيارات كثيرة، لذلك نقول كفى رهانًا على الأوهام وما يُسمى بالمفاوضات".

وأضاف الطاهر أن "الأمور تأخذ اليوم منحًى جديدًا؛ لأن شعبنا لا يمكن أن يُسقِط خيار المقاومة الشاملة مع هذا الاحتلال مقابل بعض المساعدات الاقتصاديّة".

وأردف: "قضيتنا -الشعبَ الفلسطينيَّ- قضيّة تحرّر وطني، والأساس هو إزالة هذا الاحتلال، لذلك سنستمر في تصعيد المقاومة".

وشدد الطاهر على أنه لا يمكن للفصائل الفلسطينية أن تبقى صامتة تجاه ممارسات الاحتلال اليوميّة على الأرض الفلسطينيّة وتقف موقف المتفرج.

روابط ذات صلة

هنية: التحرير لا يمر إلا عبر فوهات البنادق

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السفيرة الفرنسية إلى سوريا ستبقى في باريس!

توقيع 5 اتفاقيات خلال زيارة ابن سلمان لسلطنة عمان

عقبات سياسيّة ومخاطر أمنيّة: الانتخابات الليبية رهْن المجهول

حكومة حمدوك متعذّرة: البرهان و'حميدتي' نحو تجديد انقلابهما؟

تركيا.. اعتقال 47 من عناصر الجيش والطلاب العسكريين المفصولين

خلية الاعلام الأمني العراقية تدين استهداف تركيا عجلة للحشد الشعبي