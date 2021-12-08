تركيا.. اعتقال 47 من عناصر الجيش والطلاب العسكريين المفصولين

العالم-تركيا

واعتقلت القوات 24 شخصا بين الصادر بحقهم قرارات اعتقال، بتهمة اجراء اتصالات هاتفية باستخدام هواتف عمومية وخطوط ثابتة.

من جهتها، أصدرت نيابة إسطنبول قرارات اعتقال بحق 47 من بينهم طلاب عسكريين سابقين لم يتم اعتقالهم عقب المحاولة الانقلابية، لكونهم دون (18 عاما) وعدد من الضباط المفصولين والعاملين.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن "الصادر بحقهم قرارات اعتقال هم 15 ضابط بالقوات البرية والجوية والبحرية والدرك، و5 برتبة ضابط صف و27 طالبا عسكريا سابقا".

وأطلقت تركيا منذ محاولة الانقلاب الفاشل منتصف عام 2016، حملة شملت كافة القطاعات العامة وأسفرت عن اعتقال نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة، وعزل أو أوقف تعسفيا عن العمل حوالي 150 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم.