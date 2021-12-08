توقيع 5 اتفاقيات خلال زيارة ابن سلمان لسلطنة عمان

العالم - عمان

وذكرت وكالة الأنباء العُمانية، أن السلطان هيثم منح محمد بن سلمان "وسام عُمان المدني من الدرجة الأولى، أحد أرفع الأوسمة العُمانية".

وبحث الجانبان "العلاقات الأخوية ومستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية"، وفق قناة "الإخبارية" السعودية.

في السياق ذاته قالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن البلدين وقَّعا على 5 مذكرات تفاهم في المجالين التجاري والإعلامي.

كما تم التوقيع على ثلاث مذكرات تفاهم في المجالات الإعلامية تتعلق بتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، ومجال إنتاج المحتوى الإعلامي وصناعة السينما، وتبادل الدراسات والبحوث الإعلامية، ومجال الأنباء وتبادل الأخبار والتقنية المتعلقة باستقبالها.

وتشمل المذكرات بين البلدين الخليجيين تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والسياح وتقنية المعلومات والتقنية المالية وغيرها من القطاعات.

وكان ابن سلمان وصل مساء الاثنين، إلى مسقط، في مستهل جولة خليجية تشمل الكويت وقطر والبحرين والإمارات، حيث كان في استقباله السلطان هيثم بن طارق.