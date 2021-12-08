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استئناف العمل في محطة حاويات اللاذقية بعد إزالة أضرار العدوان الإسرائيلي

استئناف العمل في محطة حاويات اللاذقية بعد إزالة أضرار العدوان الإسرائيلي
الأربعاء ٠٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:١٠ بتوقيت غرينتش

استأنفت كوادر الشركة العامة لمرفأ اللاذقية وشركة محطة حاويات اللاذقية الدولية العمل في تفريغ البواخر ونقل الحاويات التجارية بعد إزالة آثار العدوان الذي استهدف ساحة الحاويات التجارية من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

العالم - سوريا

وذكرت وزارة النقل على صفحتها الرسمية أن إدارة المرفأ وبالتعاون والتنسيق مع محافظة اللاذقية والدفاع المدني والجهات المعنية قامت بعد إخماد الحرائق بتبريد وتنظيف المواقع المتضررة والتأكد من سلامة التجهيزات وبالأخص جاهزية الروافع والآليات والمعدات الثقيلة الموجودة في المرفأ.

ولفتت إدارة المرفأ وشركة محطة حاويات اللاذقية الدولية الى أن جميع الكوادر والعمال بخير وأن الأضرار اقتصرت على الماديات فقط مشيرين إلى تكثيف ومواصلة الجهود لاستكمال تنفيذ أعمال الحركة التجارية المطلوبة وإنجازها في مواعيدها وبرامجها الزمنية المحددة.

وكان كيان الاحتلال الاسرائيلي نفذ عدوانا صاروخيا مستهدفا ساحة الحاويات في ميناء اللاذقية التجاري ما أدى الى اشتعال عدد من الحاويات التجارية في المكان.

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