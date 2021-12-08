الأربعاء ٠٨ ديسمبر ٢٠٢١
٠٥:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر

اليونيسف تطلق مناشدة عالمية طارئة تخص العراق وسوريا

اليونيسف تطلق مناشدة عالمية طارئة تخص العراق وسوريا
الأربعاء ٠٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢٢ بتوقيت غرينتش

أطلقت منظمة اليونيسف، الثلاثاء، مناشدة تمويل بمبلغ قياسي مقداره 9.4 مليار دولار أميركي للوصول ألى اكثر من 327 مليون إنسان – بضمنهم 177 مليون طفل – ممن تأثروا بالأزمات الإنسانية الناجمة عن جائحة كورونا في مختلف انحاء العالم.

العالم - العالم الإسلامي

وتعدّ هذه المناشدة أكبر من سابقتها للعام الماضي بنسبة 31% في ظل تواصل الحاجات الانسانية.

وفي هذا الصدد، قالت هنريتا فور، المدير التنفيذي لمنظمة اليونيسف: "ثمة الملايين من الأطفال في شتى انحاء العالم يعانون من تأثير النزاعات، وتقلبات الطقس المتطرفة، والأزمة المناخية. وبينما تشارف جائحة كورونا على عامها الثالث، تفاقمت محنة هؤلاء الاطفال مع تعثر الاقتصادات وتزايد وتيرة الفقر وعدم المساواة. وكما هو الحال دائما، فإن الأطفال الذين ما برحوا يعيشون في الأزمات هم الأكثر تضررا، وهم بحاجة إلى مساعدات عاجلة".

في العراق، وكجزء من المناشدة، تطلب اليونيسف مبلغ 52.2 مليون دولار أميركي لعام 2022 لتلبية الاحتياجات الإنسانية الحرجة والحادة للأطفال والأسر الضعيفة المتأثرة بعدد من المواقف الإنسانية، بما في ذلك الأزمات الطويلة الناجمة عن الصراعات و انعدام الاستقرار السياسي وموقف جائحة كورونا.

فضلا عن ذلك، وكجزء من مناشدة اللاجئين السوريين، طلبت اليونيسف مبلغ 11.664.429 دولارا أميركيا لعام 2022 ، ومبلغ آخر بنفس المقدار لعام 2023 من أجل تلبية احتياجات اللاجئين السوريين العاجلة، وحاجات المجتمعات المضيفة الضعيفة في العراق، مع المساعدة في التخفيف من الآثار السلبية المتواصلة لجائحة كورونا.

ومن شأن هذه المناشدة أن تصل بيد العون إلى 115.113 لاجئ سوري في العراق، من بينهم 72.669 طفلا.

روابط ذات صلة

اليونيسف: 8 من كل 10 أشخاص في لبنان يعيشون بفقر

اليونيسيف: شبح المجاعة يخيم على أطفال أفغانستان

اليونيسف: إغلاق المدارس بسبب كورونا أثر على 1.6 مليار طالب

يونيسف: 19 ألف طفل عبروا مناطق خطيرة في هجرتهم إلى اميركا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السبت المقبل.. احتفالية بمئوية تأسيس الدولة العراقية

توقيع 15 اتفاقية ثنائية بين أمير قطر وأردوغان

اليونيسف تطلق مناشدة عالمية طارئة تخص العراق وسوريا

ایران وایطاليا تبحثان توطيد العلاقات

حركة حماس تقدر دعوة الجزائر لعقد لقاء للفصائل الفلسطينية

طهران تعلق على الحظر الاميركي الجديد في خضم محادثات فيينا