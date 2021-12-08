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طهران تعلق على الحظر الاميركي الجديد في خضم محادثات فيينا

طهران تعلق على الحظر الاميركي الجديد في خضم محادثات فيينا
الأربعاء ٠٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢١ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية في تغريدة على تويتر إن الولايات المتحدة لم تكف عن فرض الحظر على إيران ، حتى في خضم محادثات فيينا ، مضيفًا أن تشديد الحظر لم يوفر اداة ضغط فحسب ، بل يتناقض مع جدية المدعي وحسن نيته.

العالم-إيران

وعلق سعيد خطيب زاده ، المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية ، في تغريدته مساء الثلاثاء على الحظر الاميركي الجديد بالقول انه : "حتى في خضم محادثات فيينا ، فإن الولايات المتحدة لم تكف عن فرض الحظر على إيران ".

وقال متحدث باسم السلك الدبلوماسي: "واشنطن غير قادرة على فهم هذه القضية أن حملتي

"الهزيمة القصوى "و" الانفتاح الدبلوماسي "متناقضتان.

وأضاف أن تشديد الحظر لا يوفر اداة ضغط فحسب ، بل يتعارض مع جدية المدعي وحسن نيته.

واعلنت وزارة الخزانة الاميركية فرض الحظر على 4 مؤسسات و 9 افراد ايرانيين، على اعتاب المفاوضات بين ايران ومجموعة "4+1" وفي الوقت الذي تدعي فيه ادارة بايدن انتهاج الدبلوماسية تجاه ايران.

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