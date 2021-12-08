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ایران وایطاليا تبحثان توطيد العلاقات

ایران وایطاليا تبحثان توطيد العلاقات
الأربعاء ٠٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢٢ بتوقيت غرينتش

تباحث رئيس مجموعة الصداقة الايرانية - الايطالية في البرلمان الايراني محمود احمدي بيغش مع السفير الايطالي لدى طهران جوزبي بروني حول توطيد العلاقات بين البلدين لاسيما في المجالات الاقتصادية.

العالم-إيران

واشار احمدي بيغش ، خلال لقائه بسفير ايطاليا لدى طهران الثلاثاء، الى ماضي الصداقة والعلاقات التاريخية بين البلدين، عادّاً العلاقات بين ايران وايطاليا تعتمد طاقات هائلة في التعاون والصداقة والايجابية خلال اعوام عديدة.

واضاف: إن علاقات الصداقة والتاريخية بين البلدين مهّدتا باستمرار لتنمية الفرص والتعاون بأفضل صورة.

ونوه الى لقاء وزير الخارجية الايراني عبداللهيان مع نظيره الايطالي على هامش أعمال الجمعية العامة للامم المتحدة، معربا عن ابتهاجه لمسار التعاون الصحيح بين البلدين والمشاورات الجارية بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

ودعا احمدي بيغش الى تمتين الاواصر وتعزيز التعاون بين البلدين على مختلف الصعد، معرباً عن أمله بتوطيد العلاقات السياسية في اطر المصالح والرغبات والمشتركة وإعداد خارطة طريق للتعاون في مختلف المجالات لاسيما البرلمانية.

وعدّ العلاقات البرلمانية بين البلدين تكتسب الاهمية وتمهد لتعزيز العلاقات بين شعبيهما.

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