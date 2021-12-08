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السبت المقبل.. احتفالية بمئوية تأسيس الدولة العراقية

السبت المقبل.. احتفالية بمئوية تأسيس الدولة العراقية
الأربعاء ٠٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣٥ بتوقيت غرينتش

حدد مجلس الوزراء العراقي، الثلاثاء، إقامة احتفالية ذكرى مرور 100 عام على تأسيس الدولة العراقية.

العالم - العراق

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، في المؤتمر الصحافي الأسبوعي، إن "مجلس الوزراء حدد السبت المقبل موعداً لإقامة احتفالية ذكرى مرور 100 عام على تأسيس الدولة العراقية".

وفي سياق آخر، أشار إلى أن "مجلس الوزراء وجه وزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع العراقيين المهاجرين على العودة طوعياً".

وأضاف، أن "مجلس الوزراء يدعو إلى تشجيع الموظفين ومراجعي دوائر الدولة على تلقي لقاحات كورونا".

كما قرر مجلس الوزراء تأمين المبالغ المالية ل‍وزارة الصحة لاستكمال متطلبات مستشفى النجف التعليمي، بحسب ناظم.

وبين، أن "مجلس الوزراء صوت على تأمين مبالغ مالية لإيصال التيار الكهربائي إلى مضخات بحيرة الثرثار، فيما خول وزارة المالية بتأمين المبالغ اللازمة لاستكمال مشروع ماء السماوة الكبير".

ولفت ناظم، إلى ان "عملية إعادة لوح كلكامش مع بعض القطع الآثرية الأخرى تعدّ أكبر عمليتي استرداد خلال المدة الماضية".

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