أدنى مستوى للدينار التونسي في أكثر من عامين

العالم - تونس

وبحلول الساعة 14:30 بتوقيت غرينتش، انخفض الدينار 0.32% ليصرف الدولار بنحو 2.9 دينار، وهو أدنى سعر للعملة التونسية منذ يوليو/تموز 2019.

ويواجه الاقتصاد أزمة هي الأسوأ منذ استقلال البلاد في خمسينيات القرن الماضي، بضغط عدم الاستقرار السياسي منذ ثورة 2011 التي أطاحت الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وتداعيات جائحة كورونا.

وتفاقمت الأوضاع الاقتصادية جرّاء أزمة سياسية تمر بها تونس جراء قرارات "استثنائية" بدأها الرئيس قيس سعيد بينها تعليق عمل البرلمان في 25 يوليو/تموز الماضي.

وأظهرت أحدث بيانات للمعهد التونسي تراجع احتياطي النقد الأجنبي 2.18% في عام 2021 حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول، على أساس سنوي.

وبحسب بيانات المعهد (حكومي)، بلغ إجمالي احتياطي النقد الأجنبي 20.8 مليار دينار تعادل 7.3 مليارات دولار بنهاية أكتوبر/تشرين الأول 2021، نزولاً من 21.2 مليار دينار تعادل 7.5 مليارات دولار بنهاية الشهر المقابل من عام 2020.

ويُغطي الاحتياطي كلفة استيراد السلع لمدة 124 يوماً فقط، مقارنة بـ147 يوم توريدٍ في الفترة نفسها من العام الماضي.