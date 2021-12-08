معتصمو مخيم "الركبان" يطالبون قوات التحالف بتحقيق مطالبهم

العالم - سوريا

وقال شكري شهاب عضو لجنة الاعتصام في مخيم الركبان إنّ "أهداف الاعتصام هي مطالبة الأصدقاء في التحالف الدولي كسلطة أمر واقع بتأمين الطبابة والدواء واللقاح، وهي حق من حقوق النازحين في منطقة الـ 55".

ولفت إلى أنّ "هذه المطالب يجب أن تكون متاحة للجميع بالاختصاصات كافة"، مُشيراً إلى أنّ "الاعتصام لن ينتهي حتى تحقيق المطالب المُحقة والمشروعة لسكان المخيم كافة".

وأضاف شهاب: "يجب أيضاً تأمين الغذاء الذي هو أبسط حق من حقوق السكّان، ويجب أن يتمّ العمل على تأمينه بشكل دوري للمحتاجين، بالإضافة لتأمين التعليم ودعمهم لأنّ التعليم حق أساسي للأطفال كافة في سن التعليم الأساسي".

كما طالب عضو لجنة الاعتصام بـ "تأمين فرص العمل للسكان، كلّ حسب مهنته واختصاصه، والعمل على دعم الاستقرار في المنطقة في جميع مجالات الحياة الخدمية والزراعية والصناعية في المنطقة، أسوة بالمناطق الحرة في سورية".

وأشار إلى أنّ "تحقيق المطالب من قبل التحالف لا يسمح للنظام والروس باستقطاب السكّان وإفراغ الحاضنة الثورية في المنطقة".

* العربي الجديد