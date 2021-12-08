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معتصمو مخيم "الركبان" يطالبون قوات التحالف بتحقيق مطالبهم

معتصمو مخيم
الأربعاء ٠٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٨ بتوقيت غرينتش

يشهد مخيم "الركبان" الواقع في منطقة الـ "55" كم، ضمن الأراضي السورية وعند المثلث الحدودي مع الأردن والعراق اعتصاماً مستمراً لليوم الخامس على التوالي، حيث يطالب المعتصمون من خلاله قوات "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة الأميركية بتحسين الأوضاع المعيشية داخل المخيم، وتقديم مساعدات إنسانية وطبية وغذائية لقاطني المخيم، نتيجة تردّي الوضع المعيشي.

العالم - سوريا

وقال شكري شهاب عضو لجنة الاعتصام في مخيم الركبان إنّ "أهداف الاعتصام هي مطالبة الأصدقاء في التحالف الدولي كسلطة أمر واقع بتأمين الطبابة والدواء واللقاح، وهي حق من حقوق النازحين في منطقة الـ 55".

ولفت إلى أنّ "هذه المطالب يجب أن تكون متاحة للجميع بالاختصاصات كافة"، مُشيراً إلى أنّ "الاعتصام لن ينتهي حتى تحقيق المطالب المُحقة والمشروعة لسكان المخيم كافة".

وأضاف شهاب: "يجب أيضاً تأمين الغذاء الذي هو أبسط حق من حقوق السكّان، ويجب أن يتمّ العمل على تأمينه بشكل دوري للمحتاجين، بالإضافة لتأمين التعليم ودعمهم لأنّ التعليم حق أساسي للأطفال كافة في سن التعليم الأساسي".

كما طالب عضو لجنة الاعتصام بـ "تأمين فرص العمل للسكان، كلّ حسب مهنته واختصاصه، والعمل على دعم الاستقرار في المنطقة في جميع مجالات الحياة الخدمية والزراعية والصناعية في المنطقة، أسوة بالمناطق الحرة في سورية".

وأشار إلى أنّ "تحقيق المطالب من قبل التحالف لا يسمح للنظام والروس باستقطاب السكّان وإفراغ الحاضنة الثورية في المنطقة".

* العربي الجديد

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