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1707 إصابة جديدة بـكورونا و10 حالات وفاة في لبنان

1707 إصابة جديدة بـكورونا و10 حالات وفاة في لبنان
الأربعاء ٠٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٢٣ بتوقيت غرينتش

اعلنت ​وزارة الصحة العامة ​في لبنان ، عن تسجيل 1707 اصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الاخيرة.

العالم_لبنان

وتوفي خلال هذه المدة 10 اشخاص نتيجة اصابتهم بفيروس كورونا.

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