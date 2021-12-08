بالفيديو.. أولي عملية طعن بالقدس المحتلة قرب الشيح جراح

العالم - فلسطين

وبحسب مراسل قناة العالم في فلسطين، انتشرت شرطة الاحتلال بمختلف ارجاء المدينة لملاحقة منفذ العملية والحديث يدور حول منفذة.

كما استنفرت قوات الاحتلال في حي الشيخ جراح إثر تنفيذ سيدة لعمـ.ـلية طعـ.ــن وانسحابها بعد إصابة مستوطنة بجروح وصفت بالخطيرة"

وبحسب مواقع للمستوطنين، فإن المستوطنة أصيبت بجروح متوسطة، ونقلت للعلاج، فيما فر المنفذ او المنفذة من المكان..

فيما قالت شرطة الاحتلال إنها تحقق في دوافع الحدث بالشيخ جراح، فيما وصفت القناة 14 إصابة المستوطنة (30 عامًا) بحالة حرجة...

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن قواتها تبحث عن المنفذة.

واستدعت الشرطة قوات كبيرة إلى مكان عملية الطعن عند المدخل الشرقي لحي الشيخ جراح والذي تم إغلاقه، فيما قالت صحيفة "معاريف" إن فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا نفذت عملية طعن في حي الشيخ جراح بالقدس، وأصابت مستوطنة بجروح خطيرة وفرت من المكان.