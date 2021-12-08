مقتل أكثر من 30 شخصا بعدما أحرق مسلحون حافلة ركاب في نيجيريا

العالم - أفریقیا

ونقلت "رويترز"، عن المتحدث باسم شرطة ولاية بورنو شمال غربي البلاد، سانوسي أبو بكر، قوله إن الحافلة كانت تقل 24 راكبا عندما أضرم المسلحون النار فيها.

وأضاف أن 7 أشخاص نجوا من الهجوم وجرى نقلهم إلى المستشفى للعلاج من الجروح التي لحقت بهم.

في حين ذكر شهود عيان كانوا في مكان الحادث وساعدوا في إخراج الجثث، أن الحافلة كانت مكتظة وأن الجثث مشوهة للدرجة التي يتعذر معها التعرف على أصحابها.

ويعاني شمال غرب نيجيريا من أزمة منذ أواخر عام 2020، عندما بدأت مجموعات من المسلحين سلسلة من عمليات خطف التلاميذ من المدارس وغير ذلك من الهجمات على القرى وعلى السكان المسافرين على الطرق، بهدف الحصول على الفدية من أهاليهم أو السلطات.