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وزارة الثروة السمكية تدين الإعتداء على الصيادين اليمنيين

وزارة الثروة السمكية تدين الإعتداء على الصيادين اليمنيين
الأربعاء ٠٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:١٥ بتوقيت غرينتش

أدانت وزارة الثروة السمكية، الاعتداءات السافرة التي يتعرض لها الصيادين اليمنيين في مناطق الخاضعة للإحتلال السعودي الإماراتي.

العالم - اليمن

وقال بيان صادر عن الوزارة، إن قوات الإحتلال الإماراتي منعت اليوم، الصيادين من دخول البحر في سواحل النشيمة بمديرية رضوم بمحافظة شبوة وإغلاق مركز الإنزال بذريعة تواجد سفن القوات البحرية التابعة للعدوان في منطقة الإصطياد.

واستنكر البيان استهداف العدوان المستمر للصيادين اليمنيين ومحاربتهم في مصدر قوتهم وقوت أسرهم.

وأكد البيان تحفظها بالحق القانوني والشرعي دستوريا وقانونيا على المستوى المحلي والدولي في محاكمة وملاحقة المتسببين بصناعة المأساة للصيادين اليمنيين بشكل خاص والعاملين في القطاع السمكي بشكل عام امام جميع المحاكم والهيئات والمحافل الدولية.

وطالب البيان الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الضغط على دول العدوان للسماح للصيادين بالإصطياد وعدم التعرض لهم، مشدداً على ضرورة محاكمة تحالف العدوان على جرائمه بحق الصيادين الذين استشهدوا بغارات الطيران.

وأشار البيان إلى أن وزارة الثروة السمكية تعمل مع بقية الجهات المعنية على تذليل الصعاب وتسهيل أمور الصيادين والعمل بما يسهم في الحفاظ على حياتهم.

ودعا البيان الصيادين الجنوبيين إلى التكاتف ورص الصفوف وعدم الخضوع للممارسات التعسفية التي تقوم بها قوى العدوان تجاههم.

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