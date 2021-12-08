تعليق من داخل الكونغرس الأمريكي على "اعتقال مشتبه به بقتل خاشقجي"

العالم-الاميركيتان

وعلى حسابه في "تويتر"، قال آدم شيف: "قتل جمال خاشقجي منذ أكثر من 3 سنوات، وبالرغم من اعتقال اليوم، لم تتحقق العدالة الحقيقية بعد".

وأضاف النائب الأمريكي: "لا يمكننا أن نرتاح حتى نحمل المسؤولية الكاملة"، مشددا على أنه "يجب على أمريكا وحلفائها الديمقراطيين الحفاظ على التزامها بمحاسبة القيادة السعودية على مقتله".

وكانت إذاعة "آر.تي.إل" قد ذكرت مساء أمس الثلاثاء، أن قوات الأمن الفرنسية اعتقلت أحد المتهمين بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وقالت إنه تم اعتقال خالد بن عائض العتيبي البالغ 33 عاما العضو السابق في الحرس الملكي السعودي صباح أمس الثلاثاء في مطار شارل ديغول أثناء استعداده للمغادرة إلى الرياض.

في حين أوضحت السفارة السعودية في فرنسا "أن ما تم تداوله غير صحيح، وأن من تم إيقافه لا علاقة له في القضية المتناولة، وعليه فإن سفارة المملكة تطالب بإخلاء سبيله فورا".