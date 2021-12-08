بالفيديو...انعكاس عملية "السابع من ديسمبر" على تحالف العدوان

العالم - خاص بالعالم

وقال السندي في حديث لبرنامج مع الحدث على شاشة قناة العالم الاخبارية: إن هناك تخبط كبير لدى تحالف العدوان السعودي على اليمن بعد استهداف العمق السعودي من قبل الجيش اليمني واللجان الشعبية.

واضاف: أن التطور في معدات العسكرية للجيش واللجان الشعبية اليمينة واستهداف العمق السعودي، دليل واضح على فشل اهداف العدوان السعودي على اليمن التي خطط لها بن سلمان قبل سبع سنوات.

واوضح السندي ان تصعيد العدوان السعودي الاخير على اليمن له دلالات خطيرة، واهمها ان اميركا مازالت مصرة على استمرار العدوان على اليمن، رغم ادعاءاتها لإحلال السلام في هذا البلد،و كذلك يدل على ان النظام السعودي مازل يستعمل كأداة بيد واشنطن من اجل تأمين مصالحها في المنطقة.

واوضح السندي ان النظام السعودي يبحث عن مخرج من عدوانه على اليمن، مشيراً الى ان واشنطن تعرف حق المعرفة ان نتيجة هذا هي الهزيمة المحتمة، لكنها تستعمل النظام السعودي كاداة استنزاف للاموال من خلال بيع صفقات الاسحلة له في عدوانه على الشعب اليمني.

ورأى السندي، ان محمد بن سلمان في زيارة الى مسقط يحاول عن طريق الوساطة العمانية فرض شروط على الوفد اليمني من اجل تقديم الملف السياسي على الملف الانساني، لكي يعيد فرض وصاياه على الشعب اليمني،مشدداً على ان هذا الامر لم ولن يحصل مهما تخبط بن سلمان على اعتاب دول الخليج الفارسي.