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روسيا: الغرب يعاقب مينسك على "الصداقة" مع موسكو

روسيا: الغرب يعاقب مينسك على
الأربعاء ٠٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٤٣ بتوقيت غرينتش

قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر بانكين، في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" نشرت اليوم الأربعاء، إن عقوبات الغرب ضد بيلاروس، تشبه كثيرا محاولة معاقبة مينسك على صداقتها مع موسكو.

العالم-روسيا

وأضاف: "نلاحظ وجود عوامل جيوسياسية للضغط الغربي على بيلاروس. في ديسمبر 2020، اعتمد الكونغرس الأمريكي قانون الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة بيلاروس، والذي ينص على إمكانية فرض عقوبات ضد مواطنين روس وضد ممثلي الدولة الاتحادية. وقام الاتحاد الأوروبي بدوره بإدراج اثنين من المواطنين الروس في قائمته السوداء. وفي أكتوبر، اعتمد البرلمان الأوروبي قرارا يدين التكامل الروسي البيلاروسي. كل ذلك يبدو كمحاولة لمعاقية بيلاروس على صداقتها مع موسكو".

وأكد بانكين، أن موسكو ومينسك تنسقان الجهود للرد على العقوبات الغربية، وستواصل روسيا العمل عن كثب مع بيلاروس لمواجهة الضغوط.

وشدد على وجود تنسيق بين الدولتين، لتخفيف العواقب الاقتصادية-الاجتماعية السلبية للقيود المفروضة بالنسبة للمواطنين البيلاروسيين.

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