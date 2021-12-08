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لبنان.. إصابة خلال خطف وإطلاق شقيق نائب عن "حزب الله"

لبنان.. إصابة خلال خطف وإطلاق شقيق نائب عن
الأربعاء ٠٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٤٥ بتوقيت غرينتش

أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بخطف شقيق نائب عن كتلة "الوفاء للمقاومة" التابعة لـ"حزب الله" من أمام منزله في منطقة الهرمل على الحدود مع سوريا.

العالم - لبنان

وقالت الوكالة إن "عددا من الأشخاص أقدموا على خطف شقيق النائب إيهاب حمادة من أمام منزله في الهرمل".

وبحسب المعلومات المتدولة فإن "مسلحين يستقلون أربع سيارات رباعية الدفع، أطلقوا النار أمام منزله في محلة المعالي في مدينة الهرمل ما أدى إلى إصابته في قدميه، ثم اقتادوه إلى جهة مجهولة".

هذا وأفادت الوكالة الوطنية للاعلام لاحقا عن اطلاق وسيم حمادة، بعد خطفه قرب منزله في حي المعالي في الهرمل في ساعات المساء الاولى.

وادخل وسيم حمادة الى "مستشفى البتول" في الهرمل، لاصابته بطلق ناري في قدمه عندما حاول الافلات من خاطفيه.

واضافت الوكالة أن المسلحون أقدموا على اطلاق النار على منزل ف.ح.ح. في حي المعالي في الهرمل، على خلفية عملية الخطف التي طالت شقيق النائب ايهاب حمادة، وقد اصيبت زوجة صاحب المنزل في قدميها ونقلت الى "مستشفى البتول" في الهرمل.

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