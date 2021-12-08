بالفيديو.. لحظة اعتقال طالبة فلسطينية نفدت عملية بطولية بحي الشيخ جراح

العالم- فلسطين

كما اعتقل الاحتلال طالبتيْن ومديرة مدرسة ومرشدة اجتماعية من حي الشيخ جراح.

هذا وهاجم الإحتلال منزل الفتاة المنفدة و اعتقل والدها في حي الشيخ جراح

اعتقال الوالد

وعاثت قوات الاحتلال خراباً في مدرسة الروضة الحديثة بالشيخ جراح بالقدس اثناء اعتقال منفذة عملية الطعن وهي طالبة وتبلغ من العمر 15 عاما.

الشيخ جراح

وردت حركة حماس على عمليات طعن مستوطنة في الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وقال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع : العمليات البطولية في الضفة والقدس والتي كان آخرها فجر اليوم بطعن مستوطنة في الشيخ جراح تثبت عظمة شعبنا الثائر وأن مقاومته عصية عن الانكسار.

هذا وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي محمد شلَّح : "نبارك عملية الطعن التي نفذت صباح اليوم في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة"وتأتي ردا على جرائم الاحتلال ضد شعبنا ومقدساتة".

وبحسب مراسل قناة العالم في فلسطين، استنفرت قوات الاحتلال في حي الشيخ جراح إثر تنفيذ فتاة لعمـ.ـلية طعـ.ــن وانسحابها بعد إصابة مستوطنة بجروح وصفت بالخطيرة"