الأربعاء ٠٨ ديسمبر ٢٠٢١
٠٩:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

دعوات فلسطينية لوقف بث فيلم "أميرة" بسبب خدمتها لسياسات الاحتلال

دعوات فلسطينية لوقف بث فيلم
الأربعاء ٠٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٠٣ بتوقيت غرينتش

دعا مكتب "إعلام الأسرى" في فلسطين، لإيقاف بث ونشر فيلم "أميرة" الذي يحمل أسلوب ورسالة تخدم سياسات الاحتلال، ومحاسبة كل من يقف خلفه.

العالم - فلسطين

وطالب "إعلام الأسرى" في بيان له، الهيئة الملكية الأردنية للأفلام بسحب ترشيحها للفيلم بالمنافسة على جائزة "أوسكار" .

ودعا جهات الرقابة الرسمية، بعدم السماح بعرض الفيلم لما يحمله من إساءة وتشوية ودس السم في العسل بما يخص نضالات الأسرى ومشروع سفراء الحرية.

وطالب "إعلام الأسرى" بتكثيف الجهود، والعمل على تعزيز مكانة أسرانا الأبطال، بإنتاج أعمال تخدم قضاياهم العادلة، وتُعرِّي الاحتلال وأساليبه الإجرامية .

ودعا أبناء الشعب الفلسطيني والشعوب العربية لمقاطعة الفيلم وكل الجهات التي تتعامل مع الفيلم أو تنشره أو تروج له، والتفاعل بكل قوة مع الأنشطة والفعاليات المطالبة بحذف الفيلم، والاعتذار عن إنتاجه.

وأثار بث فيلم "أميرة"، استياء واسعا، عبر منصات التواصل الاجتماعي، والذي يعدُّ إساءة كبيرة لتضحيات الحركة الأسيرة.

واختار الأردن فيلم "أميرة"، ليُمثّل المملكة في التنافس على جوائز الأوسكار، عن فئة الأفلام الطويلة الدولية لسنة 2022، بحسب إعلان سابق لـ"الهيئة الملكية الأردنية للأفلام".

روابط ذات صلة

قيادي في حماس: اعتداءات الاحتلال على الأقصى واستهداف الأسرى ستفجر الأوضاع

هيئة الأسرى: تدهور خطير في الوضع الصحي للأسير رياض العمور

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وفد إماراتي في تركيا لبحث الصناعات الدفاعية

لبنان.. إصابة خلال خطف وإطلاق شقيق نائب عن "حزب الله"

لافروف يبدأ الأحد جولة شرق أوسطيّة

الكشف عن فوائد غير متوقعة للمياه المعدنية

شاهد بالفيديو.. جلسة طارئة في مجلس النواب الليبي لبحث خروقات الانتخابات

روسيا: الغرب يعاقب مينسك على "الصداقة" مع موسكو