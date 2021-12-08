دعوات فلسطينية لوقف بث فيلم "أميرة" بسبب خدمتها لسياسات الاحتلال

العالم - فلسطين

وطالب "إعلام الأسرى" في بيان له، الهيئة الملكية الأردنية للأفلام بسحب ترشيحها للفيلم بالمنافسة على جائزة "أوسكار" .



ودعا جهات الرقابة الرسمية، بعدم السماح بعرض الفيلم لما يحمله من إساءة وتشوية ودس السم في العسل بما يخص نضالات الأسرى ومشروع سفراء الحرية.



وطالب "إعلام الأسرى" بتكثيف الجهود، والعمل على تعزيز مكانة أسرانا الأبطال، بإنتاج أعمال تخدم قضاياهم العادلة، وتُعرِّي الاحتلال وأساليبه الإجرامية .



ودعا أبناء الشعب الفلسطيني والشعوب العربية لمقاطعة الفيلم وكل الجهات التي تتعامل مع الفيلم أو تنشره أو تروج له، والتفاعل بكل قوة مع الأنشطة والفعاليات المطالبة بحذف الفيلم، والاعتذار عن إنتاجه.



وأثار بث فيلم "أميرة"، استياء واسعا، عبر منصات التواصل الاجتماعي، والذي يعدُّ إساءة كبيرة لتضحيات الحركة الأسيرة.



واختار الأردن فيلم "أميرة"، ليُمثّل المملكة في التنافس على جوائز الأوسكار، عن فئة الأفلام الطويلة الدولية لسنة 2022، بحسب إعلان سابق لـ"الهيئة الملكية الأردنية للأفلام".