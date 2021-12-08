الأربعاء ٠٨ ديسمبر ٢٠٢١
٠٩:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

سلاح الجو الهندي يعلن تحطم مروحية تنقل قائد هيئة الأركان الجنرال بيبين روات في ولاية تاميل نادو في جنوب البلاد

الأربعاء ٠٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٣٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وفد إماراتي في تركيا لبحث الصناعات الدفاعية

لبنان.. إصابة خلال خطف وإطلاق شقيق نائب عن "حزب الله"

لافروف يبدأ الأحد جولة شرق أوسطيّة

الكشف عن فوائد غير متوقعة للمياه المعدنية

شاهد بالفيديو.. جلسة طارئة في مجلس النواب الليبي لبحث خروقات الانتخابات

روسيا: الغرب يعاقب مينسك على "الصداقة" مع موسكو