ابرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الاربعاء 08 ديسمبر 2021

العالم-الصحافة الايرانية

*آرمان ملي..

- الوزير عبد اللهيان .. إلغاء الحظر هو السبيل الوحيد لإحياء الإتفاق النووي .

* ابتكار ..

- كبير المفاوضين علي باقري يتحدث عن بدء جولة ثامنة من مفاوضات فيينا غدا الخميس .

* عصر ايرانيان ..

- يجب أن نجعل أمريكا تندم على فرضها حظرا وضغوطا على بلادنا .

* ايران ..

- زيارة مستشار الأمن القومي الإماراتي لطهران مؤشر ترحيب دول الجوار بدبلوماسية إيران.

* جام جم ..

- القوات اليمنية المشتركة توجه ضربات إنتقامية في العمق السعودي.

* اطلاعات ..

- هجمات يمنية بالصواريخ والمسيرات تستهدف وزارة الدفاع وقاعدة الملك خالد الجوية بالرياض.

* قدس ..

- طائرات الكيان الصهيوني تشن عدوانا على ضواحي ميناء اللاذقية السوري .

* جمهوري اسلامي ..

- مظاهرات شعبية غاضبة في مدينة حلب تنديدا بالإحتلال التركي لأراض سورية .

* جوان ..

- مدير المخابرات المركزية الأمريكية يعترف بعدم وجود أية أدلة تثبت محاولة إيران إمتلاك قدرات نووية .

* رسالت ..

- روسيا والصين تقولان لا للقوى الغربية بشأن مواصلة إجراءات الحظر ضد إيران .

* سياست روز ..

- إيران عشية الجولة الثامنة .. إلغاء الحظر الخيار الوحيد أمام أمريكا للعودة للإتفاق النووي .

* كيهان ..

- صواريخ ومسيرات حركة أنصار الله تدك مواقع إستراتيجية بالرياض وخمس مدن سعودية .

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الاربعاء

1- جام جم ..

صحيفة جام جم كتبت في افتتاحيتها التي تحمل عنوان ( هلع الأعداء من التوصل لإتفاق واقعي )..

هناك اتصالات مكثفة وتبادل للزيارات بين مسؤولين امريكيين وصهاينة منذ ايام تدور برمتها حول موضوع مفاوضات فيينا الخاصة باحياء الاتفاق النووي وسبل التنسيق مقابل ايران.

( إن إيران تسعى في الواقع للتوصل لإتفاق جيد يتضمن ضمانات بعدم تكرار الإنسحاب الأمريكي وبإلغاء الحظر بالطبع)

ومقابل هذا التوجه المنطقي , يدفع محور امريكا والترويكا الاوروبية باتجاه ايجاد ارضية لابرام اتفاق ينسخ الاتفاق المبرم عام 2015 عبر اقحام بنود ترتبط بشؤون سيادية ايرانية محظة .

وفي هذا الخضم يتحرك الكيان الصهيوني بشكل جنوني مذعور لاقناع امريكا واوروبا بعدم جدوى مفاوضات فيينا , ولكن من الواضح للعيان ان بلادنا تشارك بالمفاوضات بكل عزم وجدية ومن موقع قوة لاحياء الاتفاق النووي بشرط ضمان حقوقها فيه ,

2- جوان ..

صحيفة جوان اهتمت بالتطورات الساخنة التي ترتبط بالاوضاع بمناطق الحدود الروسية الاوكرانية وكتبت في مقالها

( أمريكا تضطر لتهدئة الأجواء )..

بعد ايام من التصعيد الامريكي ضد روسيا واتهامها بمحاولة اجتياح اوكرانيا وتهديدها بالويل والثبور , طرأ تغيير ملحوظ في لهجة تصريحات المسؤولين الامريكيين في هذا السياق مؤخرا , تغيير يخفض احتمال حدوث مواجهة مفتوحة مع روسيا ..

( إن وراء محاولة واشنطن الحد من سخونة الأوضاع بالتلويح بعدم وجود خيار عسكري, رغبة بتفادي الإنزلاق بمواجهة مع روسيا )

والرئيس الامريكي جو بايدن استخدم لهجة حادة في مباحثاته عبر تقنية الفيديو كنفرانس مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين حول اوكرانيا , لكنه اوضح بان امريكا ستستخدم خيارات عديدة للرد على اي هجوم روسي على اوكرانيا بينها العقوبات ودعم قدرات حلفاء واصدقاء امريكا في اوروبا عسكريا لكنها لن ترسل قوات لاوكرانيا. وبالطبع رد بوتين بان بلاده لاتفكر باجتياح اوكرانيا وان حشودها ترتبط بهواجس من تهديدات لامنها القومي .وكل هذا الكلام يساهم بالحد من احتمالات وقوع مواجهة .

3- اطلاعات ..

سلطت صحيفة اطلاعات الضوء على توجيه القوات اليمنية المشتركة ضربات انتقامية للتحالف السعودي وكتبت في تقريرها ( ضربات يمنية بالصواريخ والمسيرات في العمق السعودي )..

اعلن المتحدث باسم القوات اليمنية من جيش ولجان ثورية العميد يحيى سريع عن توجيه ضربات واسعة بالعديد من الصواريخ البالستية والمسيرات في العمق السعودي ..

( العميد يحيى سريع كشف عن إستخدام عدة صواريخ بالستية ونحو خمس وعشرين طائرة مسيرة هجومية في هذه العمليات ) يحيى سريع اوضح ان الضربات استهدفة وزارة الدفاع السعودية وقاعدة الملك خالد الجوية في الرياض وكذلك منشآت لشركة آرامكوفي جدة ومواقع عسكرية بمحافظتي جيزان وعسير جنوب السعودية .

العميد يحيى سريع حث المدنيين السعوديين على الابتعاد عن المواقع العسكرية والاقتصادية في المدن .

4- خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في مقالها ( خيارات بايدن المحدودة مقابل بوتين )..

هناك مخاوف جدية من ان تؤدي الحشود الروسية والاوكرانية الى اشعال فتيل نيران حرب من الصعب التكهن بمداها وتداعياتها .

((إن أمريكا تتحرك بشتى السبل للحيلولة دون حدوث إجتياح روسي تتوقعه لأوكرانيا ولكن من دون المغامرة بإرسال قوات )

ان امريكا التي خرجت مهزومة بعد عشرين عاما من افغانستان ووسط احباطات بسوريا والعراق واجواء انكفاء امريكي واضحة , لا تريد الانزلاق في حرب جديدة ستكون اكثر خطورة بمراحل. وانطلاقا من هذه الرؤية وجه بايدن تحذيرات جدية لبوتين في القمة الامريكية الروسية عبر تقنية الفيديو كنفرانس , وبايدن لوح بخيارات واسعة للرد على روسيا في حالة مهاجمتها اوكرانيا الا ان هذه الخيارات لم تتضمن اي تهديد بالتدخل عسكريا او بارسال قوات امريكية لاوكرانيا.

ان امريكا تواجه اختبارا حقيقيا بشأن اوكرانيا , اختبار لمصداقيتها في الظروف الحرجة مقابل حلفاءها واصدقاءها في زمن تراجعت فيه هذه المصداقية للحضيض عمليا من وجهة نظر هؤلاء الحلفاء وانهارت ثقتهم تماما بجدوى الاعتماد عليها .

5- قدس ..

العراق يشهد منذ ايام اتساعا خطيرا للهجمات الارهابية , هجمات في شمال العراق توقع عشرات الضحايا و وتفجيرات في البصره جنوب هذا البلد توقع العديد من الضحايا وقوى الامن تعلن عن افشال مخططات ارهابية بالقيام بتفجيرات بمدينة الكاظمية المقدسة ببغداد ومناطق اخرى بالعراق ..

( إن هذه الموجة من الإرهاب "الداعشي" لا يمكن فصلها عن نوايا أمريكا بالإبقاء على موطئ قدم لها في العراق )

مع اقتراب المهلة المحددة لخروج القوات الامريكية من الاراضي العراقية من نهايتها هذا الشهر .

ان هذا التصعيد الارهابي يرتبط بافتعال امريكا لنفس الذريعة المعروفة لتبرير بقاءها عسكريا بشكل او بآخر في العراق .

والمسألة هنا هي ان ورقة الرهان الامريكي هذه على داعش وامثالها من التنظيمات الارهابية لتحقيق مآرب استراتيجية قد احترقت عمليا منذ فترة طويلة.

6- سياست روز ..

حمل مقال لصحيفة سياسة روز عنوان ( أولويات المستشار).. جاء فيه ..

البرلمان الالماني سيصادق اليوم على انتخاب زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي اولاف شولتز لمنصب مستشار المانيا الجديد خلفا للمستشارة انجيلا ميركل ..

( إن ألمانيا تقف على عتبة حقبة جديدة على صعيد سياساتها الداخلية والدولية بعد خروج المستشارة ميركل من الحياة السياسية )

فاوروبيا قد تسير المانيا ورغم اجواء المنافسة مع فرنسا على قيادة الاتحاد الاوروبي في مسار تحقيق فكرة ايجاد جيش اوروبي موحد في تنسيق مع باريس في ظل الانكفاء الامريكي المتزايد في الساحة الدولية . وداخليا قد تشهد المانيا تشددا كبيرا في مقابل الهجرة والمهاجرين وعلى العكس من مواقف ميركل الايجابية المعروفة.