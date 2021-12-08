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بعد محادثة بوتين وبايدن..

الأمم المتحدة تدعو لحل الأزمة الأوكرانية وفق اتفاقية "مينسك -2"

الأمم المتحدة تدعو لحل الأزمة الأوكرانية وفق اتفاقية
الأربعاء ٠٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٠:٠١ بتوقيت غرينتش

شددت الأمم المتحدة في أعقاب الاتصال المرئي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن أمس الثلاثاء، على أهمية تسوية الأزمة الأوكرانية على أساس اتفاقيات مينسك.

العالم-الاميركيتان

وقالت الخدمة الصحفية للأمم المتحدة في بيان لها: "لقد أخذنا في الاعتبار التقارير الخاصة بالمحادثات عبر الفيديو بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة. إذ ندرك أن الطرفين ناقشا مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك أوكرانيا.. ندعو جميع الأطراف المعنية للالتزام بحل الخلافات عبر الحوار على جميع المستويات وتهدئة التوترات والحفاظ على السلام الاقليمي".

وفي بيانها ذكّرت الأمم المتحدة جميع اللاعبين "بمسؤوليتهم عن تحقيق تسوية سلمية للنزاع وفقا لاتفاقيات مينسك، التي دعمها قرار رقم 2202 لمجلس الأمن الدولي للعام 2015."

هذا وأكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن بوتين أشار خلال اتصاله مع بايدن إلى خطوات أوكرانيا لنسف "اتفاقات مينسك".

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