الـCIA: لا دليل على أن إيران قررت بالذهاب نحو التسلح

العالم-الاميركيتان

وقال بيرنز لمجلس الرؤساء التنفيذيين في صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن وكالة التجسس الأمريكية لا ترى أي دليل على أن ايران قد اتخذت قرارا بالذهاب نحو التسلح.

كما كرر مزاعم وزير الخارجية أنطوني بلينكين عن جولة المفاوضات في فيينا، مشيرا إلى أن "الإيرانيين لم يأخذوا المفاوضات على محمل الجد في هذه المرحلة"، مضيفا: "سنرى قريبا مدى جديتهم" حسب تعبيره .

ورغم تأكيد طهران مرارا جديتها في المحادثات ورفضها لان تكون استنزافية وسط استعدادها للتوصل الى اتفاق جيد يخدم مصالح الشعب الايراني، يحاول الطرف الاخر القاء اللوم على ايران في عدم احراز تقدم في المحادثات. في هذا السياق ادعى وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان ان بلاده تخشى من أن تكون إيران تسعى لكسب الوقت. واضاف ان عناصر المناقشة التي استؤنفت غير مشجعة معتبرا انه كلما طالت مدة المحادثات زاد تراجع الايرانيين عن التزاماتهم، حسب تعبيره.