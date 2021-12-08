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رئيس مجلس الشورى الإسلامي يتوجه اليوم الى تركيا

رئيس مجلس الشورى الإسلامي يتوجه اليوم الى تركيا
الأربعاء ٠٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٠:١٠ بتوقيت غرينتش

سيغادر رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قالیباف عصر اليوم الاربعاء، طهران متوجها إلى تركيا للمشاركة في اجتماع اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.

العالم-إيران

وأعلن المتحدث باسم الهيئة الرئاسية لمجلس الشورى الإسلامي السيد نظام الدين موسوي بانه سيغادر رئيس مجلس الشورى الإسلامي عصر اليوم الاربعاء طهران متوجها إلى تركيا للمشاركة في اجتماع اتحاد برلمانات الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي (PUIC) الذي يعقد غدا الخميس ويستمر ليومين.

وأضاف موسوي بان رئيس مجلس الشورى الاسلامي سيجتمع ايضا في هذه الزيارة الى بعض رؤساء برلمانات الدول الاسلامية وسيعقد اجتماعات ثنائية.

وذكر عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى الإسلامي أن الدبلوماسية البرلمانية والمساعدة في تطوير العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار من خلال دعم النشطاء الاقتصاديين والقطاع الخاص يأتي ضمن القضايا التي سيناقشها قاليباف خلال هذه الزيارة اضافة الى اللقاء مع التجار الإيرانيين والأتراك وإجراء مشاورات لتسهيل العلاقات الاقتصادية ودعم القطاع الخاص في البلدين.
وسيعقد الاجتماع السادس عشر للاتحاد البرلمانات الدولية لمنظمة التعاون الإسلامي يومي 9 و 10 كانون الأول (ديسمبر) باستضافة البرلمان التركي في مدينة اسطنبول وستتخذ "فلسطين والهجرة وأفغانستان حيزا مهما من مباحثات الاجتماع.

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