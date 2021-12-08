شاهد..لماذا صعدت الرياض عدوانها على اليمن؟

العالم - خاص بالعالم

وقال مرادي في حديث لبرنامج مع الحدث على شاشة قناة العالم الإخبارية: ان العداون السعودي على اليمن في الاسبوع الماضي تم بإشراف اميركي وذلك من خلال ادرات غرفة العمليات المركزية العسكرية لتحاف العدوان، وذلك كان بطلب من السعودية لأنهم اصبحوا غير قادرين على مواجهة الجيش واللجان الشعبية.

واضاف: أن واشنطن من خلال تدخلها المباشر وادارة تعصيد العدوان السعودي على اليمن تريد ان تعزز موقفها في مباحثات فيينا.

ورأى مرادي، ان صنعاء انتظرت السعودية لتخرج كل ما لديها من سرديات في عدوانها على الشعب اليمني، حتى تدك العمق السعودي من خلال عملية الردع "السابع من ديسمبر".

واوضح مرادي، ان محمد بن سلمان، يحاول ان يزرع في اللاوعي الشعب السعودي بأن عدوانه على اليمن اشرف على الانتهاء، وذلك من خلال البروباغندا الاعلامية وتعتيم حقائق حجم هزائمة وخسائره التي تكبدها على ارض الواقع في اليمن.

ورأى مرادي أن، محمد بن سلمان بعد ان تغيرت اولويات عرابته ومظلته الامنية واشنطن، يحاول بصفة السعودية الشقيقة الكبرى ان يصنع حلف مع دول الخليج الفارسي من اجل الاعتماد على انفسهم، مشيراً الى ان هذه التحالفات لن تنفع السعودية بشيء مادامت تنتهج نفس العقلية في تعاملها مع باقي الدول، وخير دليل على هذا فشل تحالفها في عدوانها على اليمن.

وبين مرادي أن السعودية، كل خطوة تتتخذها في المنطقة هي بأمر اميركي، لهذا لن تحسن علاقاتها مع دول الجوار الا بمباركة اميركية.