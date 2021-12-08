جلسة طارئة في مجلس النواب الليبي لبحث خروقات الانتخابات

العالم - مراسلون

مجلس النواب الليبي يعقد جلسة طارئة بمدينة طبرق شرق البلاد، بحضور النائب الثاني "حميد حومه" وذلك لمناقشة عدة نقاط تتعلق بالعملية الانتخابية، وعن أداء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وقال المتحدث الرسمي لمجلس النواب الليبي عبدالله ابيلحق:"قرر مجلس النواب تشكيل لجنة للتواصل مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للوقوف علی أهم العراقيل والمشاكل التي تواجه المفوضية حيث ستضم هذه اللجنة في عضويتها عضو عن اللجنة التشريعية بمجلس النواب وعضو عن اللجنة الداخلية وكذلك لجنة الدفاع والامن القومي ولجنة العدل بمجلس النواب".

جدال حول قانون الانتخابات وكيفية العمل عليه بشكل قانوني من قبل المفوضية، حيث يرى البعض من أعضاء مجلس النواب الليبي، بأن هناك عدة خروقات غير قانونية مارستها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لتطبيق القانون الصادر من مجلس النواب الليبي.

وقال عضو مجلس النواب النائب ابراهيم الزغيد:"تم الاتفاق علی اساس تشكيل اللجنة ودعوة ايضاً السيد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لحضور جلسة مجلس النواب ومناقشة بعض الامور التي لها علاقة بانتخاب رئيس الدولة وأيضاً العمل علی عدم الموافقة علی رئيس الحكومة الحالي حكومة الوحدة الوطنية التي الان سلبت منها الشرعية وأصبحت حكومة تسيير أعمال".

اللجنة المكلفة من البرلمان الليبي ستعمل على عدة نقاط جدلية ومهمة لتصحيح المسار الانتخابي وفق القانون الصادر من مجلس النواب مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وذلك لضمان سير الإستحقاق الدستوري المنتظر في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

آراء عدة من الشارع الليبي حول العملية الانتخابية في ليبيا وما تخفيه الايام القادمة من مستجدات جديدة علی الساحة الليبية.