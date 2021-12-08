رسميا .. ايرانيان يفوزان بلقب أفضل مصارع في سنة 2021

العالم-إيران

وأختار الاتحاد الدولي للجائزة كل من " محمد رضا كرائي" الحائز على ذهبية المصارعة الرومانية بوزن 67 كغم بأولمبياد طوكيو 2020 وذهبية بطولة العالم 2021 ، فضلا عن المصارع " أمير حسين زارع" الحائز على البرونزية الاولمبية وذهبية العالم بوزن 125 كغم بنفس العام.

وكتب الاتحاد حول منحه جائزة افضل مصارع لمحمد رضا كرائي: أنه خاض منافسات سنة 2021 دون أية ميدالية عالمية أو أولمبية، وأن هذا المصارع البالغ 25 عاما المعروف بـ"الرجل الثلجي"، غير كافة المعادلات وأنهى عام 2021 بالفوز بذهبيتي اولمبياد طوكيو وبطولة العالم بالنرويج.



وحول المصارع "زارع" قال : المصارع ذو الـ 20 عاما أنهى عاما صعبا، نال برونزية طوكيو. وتجاوز مصارعين كبار مثل " طاها أكغول" و" غنو بترياشفيلي" ، وظفر بلقب بطولة العالم.