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قوى الامن في ايران تعلن تفكيك خلية ارهابية تابعة لأجهزة استخبارات اجنبية كانت قد اعتدت على دورية للشرطة في مدينة ماهشهر جنوب ايران

الأربعاء ٠٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٤٧ بتوقيت غرينتش

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