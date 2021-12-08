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الكاظمي يتوعد داعش: نحن لكم بالمرصاد نلاحقكم واحداً واحداً

الكاظمي يتوعد داعش: نحن لكم بالمرصاد نلاحقكم واحداً واحداً
الأربعاء ٠٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٠:١٢ بتوقيت غرينتش

عقد القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الاربعاء، اجتماعاً موسعاً مع القيادات الأمنية من الجيش والشرطة والبيشمركة في مقر المحور السادس بقضاء مخمور.

العالم - العراق

وقال الكاظمي بحسب بيان لمكتبه الإعلامي "نتواجد اليوم في قضاء مخمور للاطلاع على أحواله، والوقوف على الخطط الأمنية الموضوعة لمواجهة التهديدات الإرهابية، والحيلولة دون تكرار الخرق الأمني الذي تعرض له من قِبل فلول عصابات داعش الإرهابية".

وأضاف "من هنا ومن أرض المعركة، أقول للتنظيمات الإرهابية: لا تتوهموا، نحن لكم بالمرصاد نلاحقكم واحداً واحداً".

وتابع، "قياداتكم نصيدها واحداً تلو الآخر، ونلحق القصاص العادل بهم، والزمر المتشرذمة منكم هي تحت رصد أبطالنا في القوات الجوية وعلى الأرض، قواتنا بمختلف صنوفها تقف أمامكم بقوة وشجاعة".

وشدد رئيس الوزراء على إن "العراق عظيم بشعبه ومؤسساته، وبأبطاله من مختلف صنوف القوات الأمنية، ولا مجال لعودة داعش مهما حاولت فلوله المهزومة".

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