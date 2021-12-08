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البرهان: نقول لحمدوك امض ونحن من خلفك!

البرهان: نقول لحمدوك امض ونحن من خلفك!
الأربعاء ٠٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٠:٥١ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، أنهم "ملتزمون بالاتفاق الذي وقع مع رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك"، محذرا من "مغبة تحركات البعثات الدبلوماسية وسط المواطنين".

العالم - السودان

وقال الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان: "القوات المسلحة ستظل حامية للتغيير مهما قال المرجفون، ونحتاج لوقفة من الشعب السوداني مع القوات المسلحة".

وأكمل البرهان: "نؤكد كشعب وقوات نظامية قادرين على تقديم كل من أجرم في حق الشعب السوداني للعدالة.. بدأنا مرحلة جديدة وتحررنا من كل القيود التي كانت تقيدنا في المرحلة السابقة".

وأضاف: "نقول لحمدوك امض ونحن من خلفك..ليس لدينا هم ولا حزب..عندنا السودان ونريد أن نحافظ على شعبنا".

واستطرد رئيس مجلس السيادة السوداني: "كل من تسول له نفسه يعبث بالشعب السوداني..لن نسمح له، والسودان لن يُوتى وفيه قواته المسلحة".

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