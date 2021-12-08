شاهد.. الاحتلال الاسرائيلي وكابوس الضربات الامنية

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وشهدت مواقع التواصل، تفاعلاً كبيراً لتأييد العمليتين البطوليتين.

وفي مجال اخر، بعد التحركات التطبيعية الفاضحة بين المغرب والكيان الاسرائيلي والتحريض ضد الجزائر، شهدت الجزائر تحرك مقابل للرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، الذي استضاف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس واعلن تقديم دعم للفلسطينيين، كما دعا سفراء الدول المعتمدين في الجزائر لحضور مراسم استقبال عباس، ما اعتبره الناشطون رسالة مباشرة للأنظمة المطبعة مع كيان الاحتلال.

وفي سياق التطبيع مع الكيان الاسرائيلي، اعلن الكاتب اللبناني الياس خوري مقاطعة مؤتمر ينظمه معهد العالم العربي في باريس لتزييفه التاريخ وترويجه للتطبيع مع الاحتلال.

في العراق. حرب من نوع آخر، ميدانها ملاعب كرة القدم. مباراة بين فريق الشرطة احد اقدم اندية كرة القدم في العراق، وفريق اربيل. المباراة التي اجريت في مدينة اربيل شهدت في نهايتها احداثا ماساوية بعد هجوم جماهير اربيل على جماهير نادي الشرطة، والسبب رفع احد مشجعي الشرطة العلم العراقي.