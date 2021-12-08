الأربعاء ٠٨ ديسمبر ٢٠٢١
١١:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

في الذكرى الـ34 لانتفاضة الحجارة..

حماس تكشف عن "السبيل الوحيد" لتحرير فلسطين

حماس تكشف عن
الأربعاء ٠٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٠:٥٥ بتوقيت غرينتش

قالت حركة "حماس"، إن المقاومة الشاملة وعلى رأسها المقاومة المسلحة، ووحدة الشعب الفلسطيني هي السبيل الوحيد لانتزاع الحقوق، وتحرير أرض فلسطين وأسراها".

العالم - فلسطين

وأكدت الحركة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، في الذكرى الرابعة والثلاثين لانتفاضة الحجارة، أن الأسرى في سجون الاحتلال هم جزء أصيل من الشعب الفلسطيني، مؤكدةً أن تحريرهم مسؤولية وطنية تضعها "حماس" في مقدمة أولوياتها.

وأشارت إلى أن مدينة القدس والمسجد الأقصى، هما قلب الصراع مع الاحتلال، وأن مشاريع التهويد والاستيطان لن تفلح في تغيير معالمهما وحدودهما وتاريخهما.

وعبرت الحركة عن رفضها لكل مخططات التسوية ومشاريع التفاوض مع الاحتلال، والتنسيق معه، والتي فتحت المجال للاحتلال لتوسيع الاستيطان، وتصعيد العدوان، وتهويد المقدسات، وحصار الشعب الفلسطيني، وفق تعبيرها.

روابط ذات صلة

دعوات فلسطينية لوقف بث فيلم "أميرة" بسبب خدمتها لسياسات الاحتلال

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تتوعد الإحتلال بعودة التصعيد العسكري!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ماهي خطوة بن سلمان الجديدة عبر بوابة اليمن؟

تحطم مروحية تقل رئيس اركان الجيش الهندي

عون: التحضيرات قائمة لاجراء الانتخابات في الربيع ولا داعي للقلق او الاخذ بالشائعات

السيد فضل الله: مشكلتنا في هذا الوطن إننا دوما نفتش عن النقاط الخلافية وننسى القواسم المشتركة

السويد..النيابة العامة تغلق التحقيق ضد وزير بتهمة التحرش

شاهد بالفيديو.. مواقع التواصل تزف شهداء عمليات الطعن والدهس الفلسطينية