حماس تكشف عن "السبيل الوحيد" لتحرير فلسطين

العالم - فلسطين



وأكدت الحركة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، في الذكرى الرابعة والثلاثين لانتفاضة الحجارة، أن الأسرى في سجون الاحتلال هم جزء أصيل من الشعب الفلسطيني، مؤكدةً أن تحريرهم مسؤولية وطنية تضعها "حماس" في مقدمة أولوياتها.



وأشارت إلى أن مدينة القدس والمسجد الأقصى، هما قلب الصراع مع الاحتلال، وأن مشاريع التهويد والاستيطان لن تفلح في تغيير معالمهما وحدودهما وتاريخهما.



وعبرت الحركة عن رفضها لكل مخططات التسوية ومشاريع التفاوض مع الاحتلال، والتنسيق معه، والتي فتحت المجال للاحتلال لتوسيع الاستيطان، وتصعيد العدوان، وتهويد المقدسات، وحصار الشعب الفلسطيني، وفق تعبيرها.