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رسميا.. شولتس يفوز بالمستشارية الألمانية

رسميا.. شولتس يفوز بالمستشارية الألمانية
الأربعاء ٠٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٠:٣٥ بتوقيت غرينتش

فاز أولاف شولتس ممثل الحزب الاشتراكي الديمقراطي بالمستشارية الألمانية في تصويت برلماني اليوم الأربعاء، ليحل بذلك محل أنغيلا ميركل بعد أن أمضت 16 عاما في هذا المنصب.

العالم-اوروبا

وأعلنت رئيسة البوندستاغ بربل باس أن شولتس (63 عاما) الذي شغل منصب نائب المستشار ووزير المالية في حكومة ميركل المنتهية ولايتها، حصل على أغلبية واضحة بلغت 395 صوتا من المشرعين في البرلمان الألماني.

وتلقى شولتس ترحيبا حارا من المشرعين، وقدم له قادة الكتل البرلمانية باقات من الزهور.

وبعد ترشيحه رسميا من قبل الرئيس فرانك فالتر شتاينماير في مقر الرئاسة، سيعود شولتس إلى البرلمان ليؤدي اليمين الدستورية أمام النواب، وبعد الظهر، ستسلم ميركل المستشارية إلى الزعيم الجديد.

سيقود شولتس ائتلافا حاكما ثلاثيا غير مسبوق على المستوى الفيدرالي مع حزب الخضر والديمقراطيين الأحرار في تحالف سياسي كان يصعب تصوره في الماضي.

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