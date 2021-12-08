شاهد:حرب الأعلام في النوادي العراقية علی مواقع التواصل

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ساد جدل كبير على مواقع التواصل اجتماعي بعد احداث مباراة نادي الشرطة ونادي اربيل، حيث كتب احمد حول هذا الموضوع: "لم تنزعج جماهير كردستان عندما رُفع علم اسرائيل جنباً إلى جنب علم كردستان في شوارع أربيل. ولم تعترض على مؤتمر دعاة التطبيع الذي انعقد شهر أيلول الماضي في أربيل. لكن استفزها رفع علم العراق في ملعب أربيل فقامت بأعمال شغب أدت إلى جرح العشرات من مشجعي نادي الشرطة".

وعلق "ثائر الصبيحاوي" مغرداً بشأن هذه الاحداث: " الاعتداء ع وفد نادي الشرطة واهانة العلم العراقي في اربيل لو حصل هذا الامر في البصرة كان الاتحاد الدولي نزل بيان استنكار والاتحاد الاسيوي شعر بالقلق الشديد والاتحاد الخليجي سحب بطولة الخليج (الفارسي) من البصرة. حتى ميسي يشق ملابسه ويصيح عمي هذا ذنب ايران".

وغرد "ابراهيم" كاتباص: " الذي دعا الى وأد الفتنة التي يراد تمريرها من ملاعب كرة القدم. نرفض وبشدة ما حدث في ملعب اربيل عقب مباراة ناديّ الشرطة و أربيل وما سببه من اصابات. طبعا مبينة الشغلة مُفتعلة ومعروف من يقف وراءها وغايتها. وهذه التصرفات فردية ولا تمثل الكرد قاطبةً لذلك على مجلس الوزراء معرفة ومحاسبة المتسببين باسرع وقت وليس كما في كل مرة".