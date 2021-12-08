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الشيوخ الأمريكي يصوت على قرار عسكري يتعلق بالسعودية

الشيوخ الأمريكي يصوت على قرار عسكري يتعلق بالسعودية
الأربعاء ٠٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ١١:٣٢ بتوقيت غرينتش

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على بيع صواريخ إلى المملكة العربية السعودية بقيمة 650 مليون دولار.

العالم-الاميركيتان

وحسب وكالة رويترز، رفض مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار كان من شأنه أن يمنع البيع المقترح لعدد 280 صاروخاً "جو-جو" متوسط المدى وقاذفات صواريخ وأسلحة أخرى إلى المملكة العربية السعودية بقيمة 650 مليون دولار، مؤكدة أن رفض مشروع القرار جاء بأغلبية 67 صوتا مقابل 30.

ووافقت وزارة الخارجية الأمريكية، الشهر الماضي، على بيع نظام الصواريخ جو-جو متوسطة المدى المتقدمة" بقيمة 650 مليون دولار، وتم إخطار الكونغرس بذلك، بعد أن طلبت الرياض شراء 280 صاروخا و596 منصة إطلاق من هذا النوع .

وكان مسؤولون أمريكيون وسعوديون قالوا إن الحكومة السعودية طلبت من الولايات المتحدة تزويدها على وجه السرعة بصواريخ باتريوت اعتراضية، كما تواصلت مع حلفاء في منطقة الخليج الفارسي، بينهم قطر، ودول أوروبية.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أمريكيين أن وزارة الخارجية الأمريكية تنظر في مسألة البيع المباشر لهذه الصواريخ، وسيكون عليها الموافقة على تزويد الرياض بالصواريخ من حكومات أخرى، مثل قطر.

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