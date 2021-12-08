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رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يصل محافظة البصرة جنوب البلاد على خلفية التفجير الارهابي الذي وقع يوم أمس

الأربعاء ٠٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ١١:٤٩ بتوقيت غرينتش

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