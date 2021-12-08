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استطلاع: جيش الإحتلال الإسرائيلي لم ينتصر في حروبه الأخيرة

استطلاع: جيش الإحتلال الإسرائيلي لم ينتصر في حروبه الأخيرة
الأربعاء ٠٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٢:٤٦ بتوقيت غرينتش

نشر موقع "I24news" استطلاع لمعهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي أشار إلى تراجع مستوى جيش الاحتلال الإسرائيلي في العقدين الأخيرين.

العالم- فلسطين

وأشار استطلاع للرأي أجراه معهد "أبحاث الأمن القومي في إسرائيل" ونشره موقع "I24news" أن الغالبية في المجتمع الإسرائيلي تعتبر أن الاحتلال الإسرائيلي لم ينتصر في الحرب الأخيرة في غزة.

وقالت تسيبي يسرائيلي الباحثة في المركز أن استطلاعاً مماثلاً تم إجراؤه بعد حرب لبنان عام 2006 وكانت النتائج مطابقة.

وبحسب الاستطلاع، بات الشعور السائد في "إسرائيل" أن الجيش لم يعد قادراً على حسم المعارك في العقدين الأخيريين، وأن معادلة الهدوء وعدم وقوع ضحايا باتت بمثابة النصر في الحرب.

وأفاد مراسل موقع "I24news" أنه وخلال الحديث مع يسرائيلي، أكدت الأخيرة أن حربي سنتي 1967 و1972 كانت بمثابة حرب على الوجود، بينما ومنذ حرب لبنان اعتاد المجتمع الإسرائيلي على مثل هذه الجولات، وباتت المعادلة الأمنية هي تثبيت الهدوء.

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